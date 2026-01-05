高市総理は5日、年頭の記者会見を開き、「困難な改革にも果敢に挑戦したい」などと決意を語りました。高市総理「長い歴史と固有の文化を誇り、美しい自然を守り、和を尊ぶ、家族や社会が互いに助け合いながら暮らしてきたこの日本を守り、列島の隅々まで強く豊かにして次の世代に引き継いでいきたい。その覚悟を新たにしております」5日、年頭の記者会見で高市総理は、「新しい年が全ての国民の皆様にとって、安全で幸せな一年とな