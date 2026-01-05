プロ野球・西武の西口文也監督が5日、箱根駅伝で快走した青山学院大学の“シン・山の神”黒田朝日選手に言及。チームにも“神”が誕生することを望みました。西口監督はこの日、今季のチームスローガン発表の場で自身の正月期間の過ごし方を問われ、「ずっといろいろな駅伝を見ていました」と笑顔で回答。集まった報道陣をなごませます。そして、「山の神になった黒田くんのように、ああいうスーパースターがうちから生まれてくれ