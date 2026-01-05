十日町市で5日、76歳の男性の遺体が発見されました。警察と消防によりますと、死亡したのは十日町市の団体役員の男性（76）です。男性の同僚から、「雪に埋まって亡くなっているようだ」と110番通報があり、警察や消防が駆け付けたところ、実家の敷地内で両足の一部が地上に出た状態で雪に埋まっている男性を発見したということです。男性は、その場で死亡が確認されました。男性は、昨年末から十日町市浦田にある実家に帰省してい