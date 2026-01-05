国土交通副大臣の佐々木紀衆院議員が5日、北陸放送を訪れ、北陸新幹線の敦賀以西のルートをめぐって、自民・維新の連立政権で議論が拡散しないかとの懸念を示し、あらためて早期の議論決着を求めました。佐々木衆院議員は「能登半島地震の復旧・復興は、国と県・自治体が歩調を合わせて進めることが大事。物価高騰などから入札に応じる業者がなく、不調に終わる＝入札不調に対しては、単価や工期など発注の仕方次第では地元の業者