ヤクルトは５日、東京都内の球団事務所で仕事始めを迎え、１月１日付で就任した青木宣親新ＧＭ（４４）があいさつを行った。球団幹部や職員、報道陣を前に「今年からＧＭという立場を任せていただくことになり、身の引き締まる思いと、大きなやりがいを感じています」と抱負を語った。昨季チームは歴史的な低迷にあえぎ、最下位に終わった。２１年からのリーグ連覇後、直近３年間でいずれも５位以下に沈んでいる。今季から