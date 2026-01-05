元KAT-TUNの中丸雄一（42）が3日、日本テレビ「ニッポン人の頭の中」（土曜後11・30）に出演。近況を伝えた。番組が中丸に関する検索ワードを調査したところ、3位「復帰」、2位「何した」、1位「現在」という結果に。進行役の藤井貴彦アナウンサーは「現在、何をなさってますか？」と質問。中丸は「普通に生きてます。ありがたいことに。普通に仕事して、普通に寝て、普通に食べてます」と明かした。