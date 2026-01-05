テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」が５日、放送され、レギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員玉川徹氏と月曜コメンテーターの石原良純氏がタメ口でやり合うシーンがあった。番組では米国によるベネズエラ攻撃を話し合った。前嶋和弘上智大学教授がゲスト出演し、「アメリカという国が原理原則を超えて変質した。日本としてトランプ政権に対してノーと言えないのか、しっかりノーと言うのか。なかなか決めにくい状