ラグビー・リーグワンの東京ＳＧは５日、元日本代表のＣＴＢ中村亮土（３４）、ＳＨ流大（３３）が２０２５−２６シーズを持って現役を引退すると発表した。８日に引退会見を開く。チームの公式ホームページで「両選手ともチームの主将を努めるなど、これまでチームへ大きな貢献をしてきました。両選手の意思を尊重し、シーズン途中のこのタイミングで、今シーズン限りでの引退発表となりました」と説明。「今シーズンが現役最