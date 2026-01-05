元TOKIOの城島茂（55）が5日、元旦に開設したインスタグラムを更新。投稿した写真が反響を呼んでいる。この日、同じく元旦に創業した「株式会社城島ファーム」の公式サイトを立ち上げた城島。事業内容は「芸能活動・講演・地域・教育・社会連携・EC事業」、会社のコンセプトを「今日を耕し、明日を育てる。」と記した。インスタグラムでも「今日を耕し、明日を育てる」とつづり、小さな子供と手をそっと握るような手元の写真