ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）ががんを宣告された時の心境を明かした。ロバーツ監督は現役引退から１年後の２０１０年、３７歳の時に血液がんの一種であるホジキンリンパ腫と診断された。ポッドキャスト番組「Ｄｏｕｂｌ３Ｃｏｖｅｒａｇｅ」に出演した世界一指揮官は「あれは私の人生で大きな時期で、私はがんを患っていて幼い子どもが２人います。がんという言葉を聞くと、みんな『死ぬんじゃないか』と思うも