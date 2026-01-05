ラーメンチェーン「幸楽苑」は、1月8日から新商品「魚介とんこつらーめん」を全店で発売する。期間限定商品として販売し、価格は税込790円。2026年の新商品第1弾で、濃厚豚骨スープに鰹節と煮干しを組み合わせて仕上げた商品。単品のほか、餃子やチャーハンなどのセットも取り扱う。また、追加トッピングとして節粉(ぶしこ)も販売する。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。〈「魚介とんこつらーめん」商品概要〉