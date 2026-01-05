ボーンマスに勝利し喜ぶアーセナルの選手たち＝3日、ボーンマス（ロイター共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（2025年12月29日〜26年1月4日）で、イングランドは首位アーセナルがアストンビラに4―1、ボーンマスに3―2で連勝し勝ち点48に伸ばした。2位マンチェスター・シティーは2戦連続引き分けで6差に広がった。スペインは1位バルセロナがエスパニョールを2―0で下して勝ち点49とした。2位レアル・マドリードはベ