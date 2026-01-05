【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】AKB48の海外姉妹グループ、KLP48が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。歌手の鈴木愛理（31）と乃紫（25）との3マンライブで、トップバッターを務めた。イーシャン（21）は「KLP48がとても魅力的なグループで、個性あふれるメンバーがそろっているということを見てほしい」と意気込み、AKB48の「フライングゲット」「会いたかった」「ヘビーロー