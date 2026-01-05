実は左折時の「左寄せ」は道交法に規定アリ！ 上手く寄せるポイントは？自動車教習所では、踏切を通過する際の窓開けや目視確認の徹底など、安全のための運転方法を指導されます。特に、クルマで交差点を左折する際の「左寄せ」を厳しく指導している教習所も少なくありません。しかし、この左寄せをめぐってはクルマのドライバーから「どのくらい左に寄せれば良いのか分からない」との疑問が寄せられているほか、自転車・バイ