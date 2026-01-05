西武の西口文也監督（53）が5日、今オフにポスティングシステムを申請して米大リーグ移籍を目指していた今井達也投手（27）と郄橋光成投手（28）の去就が決定したことについて言及した。アストロズと3年総額5400万ドル（約84億9000万円）で契約合意に達した今井については「向こう（アメリカ）でどういう投球をしてくれるか、今から楽しみ。ワクワクしています」と期待した。一方で、前日4日に今オフのメジャー移籍を