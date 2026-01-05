西武の西口文也監督（53）が5日、埼玉県所沢市の球団事務所での仕事始めで、2026シーズンのチームスローガン「打破」を発表した。スローガンの決め手は「打てということ。それしかない」と話す。「昨季は、守備から守り勝つ野球を掲げてきましたが、やはり守るだけでは勝てない。打たないと勝てないので、今年はより一層、野手にプレッシャーをかけて、『打ってほしい。打ってくれるだろう』という期待を込めてという意味を込