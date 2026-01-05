J2サガン鳥栖は5日、U―22（22歳以下）日本代表のFW新川志音（18）が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離れることになったと発表した。移籍先など詳細については「正式に決定次第、改めてお知らせする」としている。新川は鳥栖の下部組織出身で、昨年2月から「2種登録」でプレーし、同年10月にプロ契約を締結。J2リーグ戦33試合に出場し、チーム3位の5得点をマークした。海外移籍を含めた去就が注目