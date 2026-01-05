◆全国高校ラグビー大会準決勝東福岡19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）史上4校目の花園通算100勝目達成に王手をかけていた東福岡が敗れ、2年ぶりの決勝進出を逃した。前半は京都成章が優位に試合を進めた。前半8分に京都成章のロック土肥祐斗（3年）が先制トライを決めると、22分にはフッカー米本啓太朗（3年）がトライを決め12―0と点差を広げた。なかなか敵陣深く攻め込めなかった東福岡だが、前半27分、WTB平尾