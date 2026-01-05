30歳MFのスーパーゴールに驚きの声があがった。現地１月４日に開催されたプレミアリーグ第20節で、フルアムはホームでリバプールと対戦。２−２の引き分けに終わった。 この試合でチームを救ったのが、90＋２分にサシャ・ルキッチに代わって投入されたハリソン・リードだ。１−２のビハインドで迎えた90＋７分、左サイドのケビンからボックス手前でパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈なシュートをゴール右上に突き