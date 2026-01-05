2025年12月31日、茨城県水戸市のアパートで、ネイリスト・小松本 遥さん（31）が殺害された事件。司法解剖の結果、死因は頭部打撃と首を刺されたことによる外傷性ショックと判明しました。小松本さんはアパートで夫と2人暮らしをしており、妊娠中だったといいます。近隣住民：（住んで）60年以上だけど…。（事件なんて）めったにないからね。近隣住民：こんなことがあって…やっぱり怖い。事件などめったに起きないという閑静な住