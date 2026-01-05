ヘンリー王子の友人らによると、王子はチャールズ国王が今年中に孫たちと再会することを切望しているという。英紙サンが４日、報じた。チャールズ国王は４月に公務で米国を訪問する予定だが、ヘンリー王子はこの機会に父親と会う可能性があると考えており、カリフォルニア州モンテシトの邸宅で、６歳のアーチー王子と４歳のリリベット王女の２人の子供たちと過ごしてもらいたいと願っているという。昨年にがんを患ったチャー