大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けた横綱審議委員会による稽古総見が５日、相撲教習所で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は幕内・平戸海（境川）、小結・王鵬（大嶽）を指名し計１１番の相撲を取った。いきなり平戸海に４連勝し５勝１敗と力の差をみせつけたが、王鵬にいきなりもろ差しを許し、寄り切られた。その後九州場所で左肩鎖間接脱臼をした影響か得意の左おっつけで攻めきれず敗れる場面もあった
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 俳優との子妊娠した 初めて激白
- 3. 自宅敷地に入った男児を暴行か
- 4. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 5. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 6. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 7. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 8. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
- 9. あさこ スタッフをガチ注意
- 10. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」 大逆転直前の出来事
- 1. 自宅敷地に入った男児を暴行か
- 2. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 3. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 4. 標識に車衝突 助手席の19歳死亡
- 5. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
- 6. 「ほぼ踏襲」高市氏の声明が物議
- 7. 元日に夫婦遺体見つかる…未解決
- 8. 車にはねられた10代 信号無視か
- 9. 逮捕の日体大部員 事前に大麻か
- 10. 1000万円緊縛強盗 少年3人逮捕
- 1. 女性「死んだ主人が家にいる」
- 2. 女性用トイレを利用? 男性増加か
- 3. 性行為せず出産 友情婚のリアル
- 4. シャワーだけの人 幸福度が低い
- 5. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
- 6. 自撮りのためクマへ突進の末路
- 7. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
- 8. 資産等報告書を公開 トップは5億
- 9. 高市政権に予言「絶望が広がる」
- 10. 8歳女児死亡 男性ボーっとしてた
- 1. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 2. 娘がクマに食われながら電話 露
- 3. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
- 4. 日本旅行で1位 韓国のネット話題
- 5. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆 ベネズエラへの攻撃に続き
- 6. 中国人が「日本の文化に衝撃」
- 7. 中国の模型列車 時速800キロに
- 8. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
- 9. ガンジス川で日本人が放尿 声明
- 10. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 3. 人気のクレカ5種が軒並み大改悪
- 4. 青木さやか 年金の見込額に唖然
- 5. お金のすべてを投資に回すのはNG
- 6. 「コメは儲かる」と新規参入も
- 7. 失業者が続出 中国経済の異常
- 8. Z世代が上司に求めることとは?
- 9. 亡き父の晩年に娘は涙「ごめん」
- 10. 老化を防ぐお酒の飲み方とは
- 1. アンダーアーマーが最大47%OFFに
- 2. 便利すぎ デカいマウスポインタ
- 3. チャンピオンがAmazonで50%OFFに
- 4. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
- 5. 【Amazon 初売り】レッグウォーマーも。まるでこたつソックスが最大23%OFFに
- 6. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
- 7. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 8. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
- 9. 3Dプリンターの「なぞる定規」
- 10. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
- 11. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
- 12. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 13. Amazonで飲料やお酒が最大48%OFF
- 14. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 15. ノースフェイスがAmazonで36%OFF
- 16. 新製品レビュー：“高機能”レンズ一体型カメラ特集：富士フイルム X100VI ボディ内手ブレ補正で実用性が高まった、人気シリーズの最新モデル
- 17. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
- 18. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
- 19. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
- 20. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 1. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」 大逆転直前の出来事
- 2. 真美子さんの鞄のブランド判明か
- 3. ウルフアロン 勝利で王座奪取
- 4. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
- 5. 小川直也氏 ウルフアロンに指摘
- 6. ブルージェイズ 岡本獲得を発表
- 7. 棚橋弘至が引退 超満員札止め
- 8. 峯岸と「親戚」の2ショ 驚きの声
- 9. 「カイロの長持ち法」がXで話題
- 10. 舌みがきは放置すると意味なし
- 1. 俳優との子妊娠した 初めて激白
- 2. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 3. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 4. あさこ スタッフをガチ注意
- 5. 吉岡美穂の離婚に共感の声が続出
- 6. 安住アナ 今日は行くだけでいい
- 7. 紅白 瞬間最高視聴率は40.7％
- 8. 佐藤寛子の「相手」に注目集まる
- 9. 櫻坂46・勝又 現役京大生と公表
- 10. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
- 1. 父は超有名俳優 目が離せない男
- 2. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
- 3. やはりユニクロのフリースが最強
- 4. スキニー消えた…愛用者の選択肢
- 5. 妊娠初期の流産 原因を説明
- 6. 留守番の母 ルンルン→寂しい
- 7. ギャル男 風邪だと思ったら結核
- 8. なぜ今？スキニーパンツが再流行
- 9. 「ガンダム」スニーカーが登場
- 10. 出勤したら会社倒産 衝撃体験談