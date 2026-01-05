大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けた横綱審議委員会による稽古総見が５日、相撲教習所で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は幕内・平戸海（境川）、小結・王鵬（大嶽）を指名し計１１番の相撲を取った。いきなり平戸海に４連勝し５勝１敗と力の差をみせつけたが、王鵬にいきなりもろ差しを許し、寄り切られた。その後九州場所で左肩鎖間接脱臼をした影響か得意の左おっつけで攻めきれず敗れる場面もあった