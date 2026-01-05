日本相撲協会が初場所（１１日初日、両国国技館）の新弟子検査が５日、東京、両国国技館で行われた。モンゴル出身のアリュンエルデネ・スフバット（朝日山）は、身長１７６センチ、体重１３０キロで、１６７センチ以上、６７キロ以上の体格基準を満たした。今後は内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表。興行ビザ取得後、３月の春場所で初土俵を踏む予定だ。父は柔道の世界王者で現在、首都ウランバートルから西に位置する