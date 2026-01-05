大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会による稽古総見が５日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、横綱・豊昇龍（立浪）と新大関・安青錦（安治川）を相手に計１２番取って４勝８敗。豊昇龍を力強く押し出す場面もあった。稽古後は「自分のやるべきことをしっかりやるだけ。３か月くらい前は、ケガで土俵に降りられなかった。しっかり戻すための準備はしてきた