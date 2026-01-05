鶏胸肉をふっくら柔らかく仕上げたいなら、火加減控えめの〈蒸し煮〉が正解。玉ねぎとにんじんの甘み、決め手のバターが加わって、あっさりしながらも満足感のある味わいに。家にあるものでさっと作れるのも嬉しいところです♪『鶏胸肉とにんじんの蒸し煮』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約250g） 玉ねぎ……1/2個（約100g） にんじん（小）……1本（約100g） 塩……小さじ1/2（鶏肉用）、少々（仕上げ用） こしょう