NakamuraEmi シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー満10周年となる1月20日に新曲「UBU」をリリースすることが決定し、合わせてジャケット写真も公開された。【写真】公開されたNakamuraEmi「UBU」ジャケ写明日1月6日（火）のZIP-FM「get ready」（12時00分-15時00分）にゲスト出演と共に「UBU」を初オンエアすることも決定した。セルフライナーノーツも公開されている。1月31日にはUVERworldとの2