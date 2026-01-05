JR岡山駅2025年12月27日 JR西日本が5日、年末年始10日間（2025年12月26日～2026年1月4日）の新幹線・在来線特急の利用状況をまとめました。 JR岡山駅などに停車する山陽新幹線の利用者数は、下りが105万1000人（前年度比108％）、上りが94万5000人（101％）で合計199万6000人（105％）でした。下りのピークは12月27日（15万1000人）、上りのピークは1月4日（16万7000人）でした。 瀬戸大橋線（岡山&