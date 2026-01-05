アジア株上海株1カ月半ぶりに4000大台回復SMICやDeepSeek、国家隊の株価下支え 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26331.27（-7.20-0.03%） 中国上海総合指数 4011.45（+42.61+1.07%） 台湾加権指数 30150.27（+800.46+2.73%） 韓国総合株価指数 4439.83（+130.20+3.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8739.20（+11.45+0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85779.69（+17.68+0.02%）