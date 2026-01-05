【新華社貴陽1月5日】中国貴州省の各地で1日、全国早茶大会と「貴州緑茶」の初摘みイベントが開催された。メイン会場の黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州普安県には、全国15の省・市から招かれたゲストが集まり、茶を媒体とした産業発展の未来像について語り合った。同自治州安竜県の分会場では、茶畑で茶摘みコンテストが行われ、選手らが竹籠を腰に下げ、茶葉の摘み取りスピードと品質を競った。茶葉商談会も開