野党各党は5日、新年の「仕事始め式」を行いました。立憲民主党の野田代表は、改めて政府・与党に対する対決姿勢を明確に打ち出しました。立憲民主党・野田代表「政策実現という美名のもとで、どちらかというと高市政権を支える側の補完勢力に野党が競い合っているような状況だと思います。この状況こそ私は危ういと思っておりますので、しっかりと立憲民主党は対峙をしていきたい」野田代表はまた、衆議院の解散・総選挙について