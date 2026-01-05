ことし県内で元日に配達された年賀状は663万通で、去年の67.2％となったことが分かりました。日本郵便信越支社が発表した元日に配達した年賀郵便物数によりますと、県内のおもな郵便局でもっとも配達が多かったのは、新潟中央郵便局の106万通。次いで高田の48万通、長岡の41万通などとなっています。いずれも2025年の元日に比べますと67％前後となっていて、年々減少しているといいます。信越支社によると新年のあいさつの方法が変