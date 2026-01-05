浦和レッズは5日、セレッソ大阪へ期限付き移籍しているMF本間至恩について、移籍期間が2026年6月30日まで延長されることを発表した。浦和と対戦する公式戦には出場できない。本間はベルギーでのプレーを経て2024年7月に浦和へ加入し、昨年3月にC大阪へ期限付き移籍。昨年はJ1で18試合に出場した。浦和を通じて「なかなかみなさんの前で自分のプレーをみせることができていませんが、自分自身もっと成長し大きくなった姿をみな