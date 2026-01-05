ヴァンフォーレ甲府は5日、日本体育大FWスタチオーリ・ミケーレ(4年)の2026年加入内定を発表した。イタリア人の父親とブラジル人の母親を持つミケーレは横河武蔵野FC U-18から日本体育大に進学。昨年は関東大学リーグで16試合2得点を記録し、全日本大学サッカー選手権では全国3位を経験した。甲府を通じて「日本で生まれ育ち、小さい頃からプロで活躍することを夢見ていました。この伝統あるクラブでプロのキャリアをスタート