ファジアーノ岡山は5日、明治安田J1百年構想リーグの選手背番号を発表した。青森山田高から加入するGK松田駿は13番に決定。MF山根永遠(←横浜FC)は88番、MF西川潤(←C大阪)は66番を背負う。以下、全選手の背番号1 GK レナート・モーザー(←コリング)2 DF {{工藤孝太}3 MF 藤井海和4 DF 阿部海大6 DF 大森博(←徳島)7 MF 竹内涼8 MF 江坂任13 GK 松田駿14 MF 田部井涼17 MF 末吉塁18 DF 田上大地22 FW 一美和成24 MF 藤田息吹