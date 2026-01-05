俳優の竹内涼真（32）が5日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（13日スタート／毎週火曜後9：00）制作発表記者会見に登場した。【集合ショット】華やかすぎる⋯！和装姿で登場した竹内涼真＆井上真央ら豪華出演陣話題となった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で演じた“勝男”とは「まるで違う役柄。新モードの竹内涼真をお見せしたいと思います」と、意気込んでいた竹内。会見で竹内