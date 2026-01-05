ＢＴＳが４日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で、３月２０日に５枚目のフルアルバムを発売すると公式に発表した。今回のアルバムは、２０２２年６月に発売したアンソロジーアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来３年９カ月ぶりとなる完全体での新譜で、フルアルバムは２０年２月にリリースした「ＭＡＰＯＦＴＨＥＳＯＵＬ：７」以来だという。またアルバムリリースの発表と同