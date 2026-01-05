NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のパブリックビューイングイベント「グランドプレミア in 愛知・名古屋」が4日、愛知県名古屋市で開催された。【画像】『豊臣兄弟！』登場人物たちの場面写真同日放送がスタートした『豊臣兄弟！』は、天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く、下剋上サクセスストーリー。弟・秀長（ひでなが）を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く。愛知県名古屋市中村区が豊臣兄弟が生まれ育