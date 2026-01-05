ヤクルトが５日、都内の球団事務所で仕事始めを行った。今年から就任した青木宣親ＧＭが乾杯のあいさつに立ち「身の引き締まる思いと、大きなやりがいを感じています。ヤクルト球団はまだまだこれから伸びる、成長できる組織だと思っています。１人１人が同じ方向を向いて、それぞれの立場で力を出し切ることができれば必ずいい結果を、いいシーズンになると思っています。私自身も覚悟を持って、皆様とともに前に進んでいきたい