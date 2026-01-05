昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ花巻東（岩手）の古城大翔（だいと）内野手（２年）が５日、花巻市内の同校で取材に応じ、高校ラストイヤーに懸ける思いを語った。高校通算２５発を誇る今秋ドラフト候補の右の長距離砲。昨年１１月の明治神宮大会では、準々決勝の崇徳（広島）戦で木製バットで左中間へソロアーチをたたき込んだ。昨秋の東北大会を制し、今春のセンバツ出場は濃厚となっている中