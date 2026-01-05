中山１１Ｒ・サンライズステークス・馬トク激走馬＝アンドアイラヴハー距離を詰めた前走はキャリア２度目の１２００メートル戦。自らレースを引っ張り、１分７秒５の逃走劇で適性の高さを見せつけたレースになった。同じ週のラピスラズリステークス・リステッドは、ロードフォアエース（１分７秒１）が突き抜けたが、２着カルロヴェローチェ、３着ルージュナラキラが１分７秒６。オープン通用のスピードスキルは時計的にも証明さ