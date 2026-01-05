巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が５日、埼玉・狭山市内にある鷺宮製作所のグラウンドで始動した。ランニングやキャッチボールなどで調整。「ここで始めたかったので。いいスタートが切れたんじゃないかなと思います」と汗をぬぐった。竹丸にとって、同球場は原点とも言える場所だ。崇徳、城西大を経て同チームに入団した左腕は、１４０キロ前後だった球速を１５２キロに上げるなど２年間で大きく成長。昨春まで自身が想像す