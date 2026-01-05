巨人は５日、東京・大手町の球団事務所で２０２６年の仕事始めを行った。今年の干支は午（うま）年。うま年の巨人は２０１４年が優勝。２００２年が優勝。１９９０年が優勝と３連覇中。１９７８年は２位だったが、１９６６年は優勝。１９５４年は２位、１９４２年は優勝。過去７シーズンのうちリーグ優勝５度、２位が２度という縁起の良い「うま年の法則」が今年も続くか、２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一へ、スロー