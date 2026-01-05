ホッカイドウ競馬とTCK特別区競馬組合は5日、ホッカイドウ競馬所属の石川倭（30）が1月12日から2月28日まで大井競馬で期間限定騎乗をすると発表した。限定騎乗期間は、昨年12月29日のG1東京大賞典（大井）を制したディクテオンなどを管理する大井の荒山勝徳厩舎に所属する。石川は昨年11月22日から12月28日まで佐賀競馬において期間限定で騎乗していた。4日までの通算成績は8471戦1427勝（地方競馬のみ）。