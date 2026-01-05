巨人は5日、都内の球団事務所で2026年の仕事始めを行った。仕事始め式で国松徹社長のあいさつは以下の通り。「昨年はセ・リーグ3位という悔しい結果でした。今季ぜひともその雪辱を果たして頂点まで行きたいという思いは、チームはもちろん、我々も同じだと思っています。今年、干支は午ということで、馬は走る、駆ける、前に進んでいく動物です。今季のスローガン“前進”にぴったりと当てはまる干支の年回り、非常に縁起がい