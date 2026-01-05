お笑い芸人の狩野英孝（43）が、5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。実家神社での先輩芸人とのツーショットを披露した。狩野は「参拝に来られました今年もよろしくお願いします！」とポスト。実家である宮城県栗原市の櫻田山神社の前で、サンドウィッチマン伊達みきおと笑顔で並ぶ写真を投稿した。伊達も宮城県出身の同郷で、フジテレビ系「かのサンド」で共演している。神主の資格を持つ狩野は櫻田山神社の第39代神主で、