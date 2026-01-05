日本航空（JAL）は、大阪/伊丹〜熊本線の最終便を対象にトリプルマイルキャンペーンを1月6日から2月28日まで実施する。通常のフライトマイルに加えて2倍のマイルをボーナスマイルとして付与する。対象便は大阪/伊丹〜熊本線のJL2380/2393便。対象者はJALマイレージバンク日本地区会員。対象運賃はフレックス、セイバー、ビジネスフレックス、JALカード割引、株主割引。特典航空券や幼児券、国際線航空券の国内線区間は対象外。搭乗