Uber Japan（ウーバージャパン）は1日、経団連（日本経済団体連合会）に加盟した。配車アプリ事業者の加盟は初めて。 経団連への加盟を通じて、モビリティ産業の持続的な発展や、交通を取り巻く社会課題の解決を目指すとしている。 Uber Japanは配車アプリ「Uber」を通じて、47都道府県で配車サービスを展開。また、フードデリバリー事業も展開している。