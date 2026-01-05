新潟市の中央卸売市場で新春恒例の初競りが開かれました。 初市は一年の市場の賑わいを願い、毎年1月5日に開かれていて、花角知事や仲卸業者など約300人が参加しました。きょうは野菜や果物を載せた「宝船」38艘の初競りが威勢のいい掛け声とともに始まりました。野菜や果物の宝船は、1万5000円から8万円で競り落とされました。 ■新潟中央青果早川隆行取締役主管 「(去年は)猛暑と異常気象で野菜も果物も大変な年だった。(