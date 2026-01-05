巨人・坂本勇人内野手（37）が、中日・大島洋平外野手（40）、楽天・浅村栄斗内野手（35）とともにYouTube「名球会チャンネル」に出演。昨季2000安打を達成した浅村の凄いと思うところを明かした。名球会の新メンバーとなった浅村。2学年上の坂本から見ても“凄い”と思うところはどこなのだろうか？坂本は「フルスイングできる」と指摘した。「フルスイングしても自分の形が崩れないのが僕はめちゃうらやましい」と続けた。