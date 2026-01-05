テレビ朝日系「令和ロマンの娯楽がたり」が３日に放送され、令和ロマン・くるま、松井ケムリがＭＣを務めた。くるまは「Ｍ−１グランプリ」の話題で持論を展開。２０２３年、２０２４年と史上初の２連覇を達成した王者として大会が徐々に変化していっていることを指摘した。くるまは「Ｍ−１も本来はそうだったんですよ。（大会の目的として）無名の発掘でやってきたけど。それが、だんだん、ある程度、何回戦とか積み重ね。